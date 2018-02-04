Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katıldığı temel atma töreninde konuşan Şenpiliç Yönetim Kurulu Başkanı İpek Üstündağ, Orta Doğu’ya daha kolay satış yapabilmek için Osmaniye’yi tercih ettiklerini söyledi. Tesiste yıllık 200 bin ton üretim yapmayı hedeflediklerini dile getiren Üstündağ “Burada sadece bir kesimhane kurmayacağız. Entegre üretim yapıldığı için bir yem fabrikası ve kuluçkahane de kuracağız. Buradaki üretimi bir ekosistemle yapmayı planlıyoruz. 3 sene içinde yıllık 200 bin ton üretim yapmayı hedefliyoruz. Şu anki üretimimiz 300 bin ton. Bu tesisimizin tam kapasite hayata geçmesiyle yıllık üretimimizi 500 bin tona çıkaracağız” diye konuştu.

Üstündağ, tesisle birlikte Kadirli ve çevresinde hem istihdam hem de kalkınma konusunda önemli bir adım atılacağını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: Burada üreteceğimiz erkek ve dişi damızlık tavuklardan elde ettiğimiz civcivleri Osmaniye’deki 600 tavuk çiftliğine dağıtmayı planlıyoruz. Tesiste 2 bin direkt çalışanımız olacak. Yaklaşık 6 bin kişi de çiftliklerde çalışan olacak. Lojistik, veterinerlik hizmetlerini de dahil edersek buranın ekonomisine canlılık getirecek bir tesis olacak.

Üretim kapasitesiyle sektörün lideri konumunda bulunduklarını belirten Üstündağ “İnşallah bu tesisimizde 2019 yılı başında üretime geçmeyi planlıyoruz. Pazar payımız şu an yüzde 15. Üretimimizin yüzde 10’unu ihraç ediyoruz. İhraç ettiğimiz ülkeler Irak, Suriye, Afrika ülkeleri, Körfez ülkeleri ve Orta Doğu. Ayrıca Japonya’ya da ihracat yapmayı hedefliyoruz. Biz bu konuda iyimseriz. Geleceğe umutla bakıyoruz” dedi.