Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Hükûmet, enerji ve madenciliğin desteklenmesi, etkinliğin ve verimliliğin artırılması amacıyla önemli bir dizi düzenlemeye imza atmaya hazırlanıyor. Önceki gün TBMM’ye gönderilen Torba Yasa Tasarısı’yla, Maden Kanunu’nda yapılacak köklü değişikliklerle kaçak maden ocağı faaliyetlerinin önüne geçilecek. Buna göre, ruhsatı olmaksızın maden ocağı açılması, işletilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahasında madencilik faaliyetinde bulunulması fiilleri suç sayılacak. Bu suçu işleyenlere ise 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile 20 bin güne kadar adli para cezası uygulanabilecek. Meclis’e sunulan ‘Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Öngören Yasa Tasarısı’ madencilik sektörünü de ilgilendiriyor.

5 YILA KADAR HAPİS

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Kanunu’nda yapacağı değişiklikle iş kazaları ile gündemden düşmeyen kaçak madenler yakın markaja alınacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da ‘Hayatımız Maden Çalıştayı’nda yaptığı konuşmada iş ve işçi güvenliği konusunda kesinlikle sıfır tolerans uygulayacaklarını açıklamıştı. Albayrak’ın talimatı ile maden denetimlerinin kuralları yeniden belirlenirken, hazırlanan kanun kapsamında da herhangi bir ruhsatı olmadan maden ocağı açılması, işletilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahasında madencilik faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Bu suçtan hüküm giyenler, infazın tamamlanmasından itibaren 10 yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamayacak.

MADEN SAHALARINA İNCELEME

Bakanlık ayrıca maden sahalarına ilişkin yeni ve güncel bir liste oluşturacak. Bu doğrultuda kaynak veya rezerv içermediği halde Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında ihalelik ruhsat sahası olarak gözüken sahaların sistemden silinebilmesi için çalışma yürütülecek. Bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması durumunda sahanın aramalara açık hâle geleceği genel müdürlükçe ilan edilecek. İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması durumunda belirlenen ihale taban bedeli üzerinden ruhsatlama yapılacak. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale düzenlenecek.

İŞÇİLİK DESTEĞİ DE GELİYOR

Madenciliğe ilişkin bir diğer önemli düzenleme de kamu kurum ve kuruluşlarının işlettiği madenlere işçilik maliyeti desteği verilmesi olacak. Bu amaçla özel hukuk tüzel kişilerinin işlettikleri yeraltı maden işletmelerinde olduğu gibi, kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin işlettirdikleri yeraltı maden işletmelerine de yapılan düzenlemeler çerçevesinde çalışma saatindeki azalma, ücret artışı ve yıllık izin düzenlemeleri gibi iyileştirmelere bağlı olarak oluşan maliyet artışlarının karşılanması için destekte bulunulacak.

"AMAÇ İHALELİK SAHA YAPMAK"

Kayıtlarda yaklaşık 100 bin adet ihalelik ruhsat sahası bulunurken, bakanlık bunların bir kısmının kaynak ve rezerv içermediği tespitinde bulundu. Bu nedenle madencilik yapılmayacak bu sahaların sistemden silinerek gerçek anlamda madencilik faaliyeti yapılabilecek sahaların ihalelik saha konumuna getirilmesi amaçlanıyor.