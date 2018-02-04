Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Grubun 2017 yılı kapasite kullanım oranı, yüzde 72 olan dünya ortalamasının üzerinde yüzde 97 olarak gerçekleşti. Toplam 8,96 milyon ton satış yapıldı. Şirket gelirleri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artış ile 5,1 milyar dolar, FAVÖK yüzde 67 artışla 1,5 milyar dolar oldu. İhracatını da bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10 artıran Grup, Güney Amerika’dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya uzanan geniş bir coğrafyada toplam 45 ülkeye 1,2 milyon ton satışa imza attı. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, Türkiye sanayisinin dışa bağımlılığını azaltacak, yerli üretimin önünü açacak adımlar attıklarını belirterek “Bilanço büyüklüğümüz geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 7,5 milyar dolar oldu. 2017’de piyasa değerini en çok artıran şirketlerden biri olduk” dedi. Türkiye’de üretilmeyen yüksek katma değerli çeliklerin üretimine yönelik ısıl işlem tesisini kurma çalışmalarını hızlandırdıklarının müjdesini de veren Erdem “Türk çelik sanayi için bir ilk olan ve iki yıl içinde hayata geçmesi planlanan bu yatırımla OYAK Maden Metalürji Grubu, yüksek mukavemetli ve aşınmaya karşı dirençli çelikleri ürün gamına dâhil edecek” diye konuştu.