Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Azerbaycan'ın not görünümünü "durağana" yükselttiğini duyurdu.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın yabancı para cinsinden kredi notunun "BB+" seviyesinde onaylandığı, not görünümünün ise "negatiften" "durağana" çekildiği bildirildi.

Açıklamada, ülkede makroekonomik istikrarın geçen sene yakalandığı belirtilirken, petrol fiyatlarındaki toparlanmanın ve sıkılaşan mali ve parasal politikaların Azerbaycan'ın para birimini sağlamlaştırdığı ifade edildi.

Bunun da enflasyon oranını hafifleterek geçen sene yüzde 12,9 oranına düşürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, petrol fiyatlarının sabit kalması durumunda Azerbaycan'ın para biriminin gelecek iki yılda değişmesinin beklenmediği kaydedildi.

Açıklamada, yükselen petrol fiyatlarıyla geçen yılın ikinci çeyreğinden itibaren Azerbaycan'ın cari fazla verdiği vurgulanırken, Azerbaycan Devlet Petrol Fonunun (SOFAZ) 2016'daki 33,1 milyar dolar seviyesinden 2017 sonunda 35,8 milyar dolara yükseldiği bilgisine yer verildi.

Güney Gaz Koridorunun tamamlanmasının ardından Azerbaycan'ın gaz ihracatında artış beklendiğine işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin emtiaya olan bağımlılığının yüksek seviyede olmayı sürdüreceğinin tahmin edildiği ve ekonominin çeşitlendirilmesi adına beklentilerin uzak olduğu kaydedildi.