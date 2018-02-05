Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta pazartesi günü çekilişi gerçekleştirilen On Numara sonuçları detaylarıyla haberimizde olacak. Milyonlarca vatandaşın büyük ümitlerle beklediği On Numara sonuçlarında bir önceki hafta büyük ikramiye sevinci yaşanmıştı. On Numara sonuçlarında bu hafta şanslı talihli oldu mu merak konusu. Peki, On Numara sonuçları açıklandı mı, kazanan çıktı mı? İşte detaylar...

5 Şubat Pazartesi akşamı saat 21.00'da başlayacak On Numara çekilişi Milli Piyango'nun sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

Bu çekilişin ardından 5 şubat On Numara sonuçları belli olacak. On Numara çekilişi sonuçları detaylarıyla haberimizde olacak.

ON NUMARA SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

On Numara 29 Ocak sonuçları

2, 3, 18, 20, 22, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 51, 56, 57, 60, 61, 63, 72, 75, 77, 80

ON NUMARA SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIYOR?

Yapılacak çekilişle birlikte 803. hafta On Numara sonuçları ve bu haftanın şanslı talihlileri belli olacak. On Numara çekilişi, her hafta Pazartesi akşamı saat 21:15'te başlamaktadır. Çekilişle birlikte kazanan numaralar belli olacak ve sonuçlar en geç 21:45'te duyurulacak. Öte yandan saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden On Numara çekilişi canlı olarak izlenebilir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

- Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

- 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

- 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.