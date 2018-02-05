Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, her ne kadar Zeytin Dalı Operasyonunu iki hafta önce başlatsa da, Güneydoğu Anadolu sınırlarındaki gerilim yıllardır devam ediyor. Bu durumun bir taraftan ekonomiye yansımaları da takip ediliyor. Söz konusu süreçte hem hükûmetin aldığı tedbirler hem de bölgedeki iş dünyasının özverili çalışmalarıyla, Güneydoğu Anadolu illerinde üretim ve ihracat artışı devam etti. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliği, 2018 yılının ocak ayında, 2017 yılının aynı ayına oranla yüzde 6,3’lük artışla, 682 milyon 909 bin dolarlık ihracata imza attı. Birlikten yapılan açıklamada “Bölgemiz ihracatında Orta Doğu ülkeleri yüzde 50,4 pay ile ilk sırada yer aldı. Toplam 157 ülkeye ihracat yapıldı. Halı, iplik, kumaş, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir çelik mamulleri ile dış giyim, en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler” denildi.

500 YENİ FABRİKA

Sıcak saatlerin yaşandığı Kilis’in hemen üzerinde bulunan Gaziantep, bölgenin en önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri... Ocak ayında bu şehir, 522 milyon 848 bin dolar ile, Türkiye’nin en çok ihracat yapan altıncı ili oldu. Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GAOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Köken, illerinin verilerinin pozitif olduğunu, sanayicilerin durmaksızın üretime devam ettiklerini söyledi. Deniz Köken, “Organize sanayi bölgemizde şu anda 1000 civarında fabrika var ve bu sayıya 500 fabrika daha eklenecek. Yer tahsisleri yapılmış durumda ve onlar da tamamlandığında, Gaziantep sanayisi 1400 civarında üretim tesisi olan dev bir yapıya ulaşacak. İhracat yaptığımız ülke sayısına baktığınızda ise, 2010’lu yıllarda bu rakam 163’ken, şu anda 177’nin üzerinde ülkeye ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Bu kadar sıkıntı varken, 5 yıldır sınırımızın öbür tarafında savaş devam ederken, kimseyi işten çıkarma gibi durum da söz konusu olmadı hamdolsun. El değiştiren fabrikamız olmuştur belki ama kapanan fabrikamız olmadı” diye konuştu.