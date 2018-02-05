Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu süreçte ihracat kredileri yüzde 20,7 yükselerek, 101 milyar 922 milyon liraya çıktı. Bu rakamın 20 milyar 677 milyon lirası Türk lirası cinsinden, 81 milyar 245 milyon lirası yabancı para cinsinden verilen kredilerden oluştu. Geçen yıl tüketici kredileri yüzde 17,7’lik artışla 397,3 milyar lira, kredi kartları hacmi yüzde 13,7’lik yükselişle 116,2 milyar lira oldu. Bu arada Türkiye’de işletmelerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan KOBİ’lere verilen kredilerde ise, geçen bir yıllık sürede yüzde 17,1 yükseliş kaydedildi. KOBİ’ler, geçen yıl 144,3 milyar liralık kredi kullandı.

Rusya'ya domates tepkisi

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mustafa Satıcı, Rusya Federasyonu’nun Türkiye’den 5 firmaya domates ihracatı için onay vermesini, haksız rekabet olarak değerlendirdi. Satıcı “Firma kısıtlamasına karşıyız. Son açıklanan listede Antalya bölgesinden hiçbir firma yok. Bu şekilde Rusya’ya ihracatı durdurmak daha doğru. Daha önce de benzer sıkıntılar oldu. Ürün standartları belirlenir, standartlara uygun ürün gönderen firmalar, ihracatı yapar” dedi. Rusya, 1 Şubat 2018 tarihi itibarıyla Aydın’dan 3, Denizli’den ve Adana’dan 1’er firmanın ülkelerine domates göndermesine izin vermişti.