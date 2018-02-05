Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelecek hedeflerine ilişkin açıklamada bulunan Turkısh Cargo’dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen “Üçüncü havalimanının ilk fazı açılınca, ilk etapta kapasite olarak 2,5 kat büyüyeceğiz. Havalimanının tamamı faaliyete geçince, bu büyüme 3-4 kata kadar çıkabilir” dedi. 2017’de 1,1 milyon ton yüke ulaştıklarını açıklayan Turhan Özen “Mevcut İstanbul kargo terminalimizin kapasitesi 1,2 milyon ton... Yani kapasitemizin yüzde 90’nın üzerinde bir kullanımına ulaşmış bulunmaktayız. 2018 yılında bunu da aşacağız. Bu sebeple yeni havalimanındaki tesisimize bir an önce geçmemiz çok önemli. Bu arada değerli kargolar, taşımamızın yüzde 3-4’üne, gelir olarak tekabül ediyor. Bunların içerisinde banknot, altın, gümüş var. Özel kasalarda, özel güvenlik önlemleriyle taşınıyorlar. Yeni havalimanımızda bunlara da ayrı bir yapı oluşturuluyor. 2023 yılında Turkish Cargo olarak dünyanın en büyük ilk 5 hava kargo organizasyonundan biri olmak istiyoruz. Bu gayet mümkün” dedi.