Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cabir Turğut

Türkiye’yi uluslararası ticarette üs hâline getirecek “Bir Kuşak, Bir Yol” projesinde kilit rol oynaması beklenen Samsun Lojistik Merkezi hayata geçiriliyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ‘Program Otoritesi’ olduğu merkez için Avrupa Birliği de yaklaşık 45 milyon avro bütçe ile destek veriyor. Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında 680 bin metrekarelik bir alan üzerinde gerçekleştirilen dev proje, uluslararası stratejik konumu ve modern tesis yönetimi ile lojistik sektöründe Türkiye’nin dünyaya açılan ‘Kuzey Kapısı’ olacak.

Dört ulaşım altyapısının buluştuğu ve yeni nesil lojistik hizmetleriyle dikkat çeken merkezde işletmeler için yer tahsisine de başlandı. Şubat ayının 3’üncü haftasında firmaların taşınacağı dev merkezin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılması bekleniyor. Hava, deniz, kara ve demir yolu ağlarını buluşturan lojistik köy, aynı zamanda enerji koridorları üzerinde olan Samsun’un yanı sıra Karadeniz Bölgesi’ne de değer katacak. Samsun Lojistik Merkezi; tam kapasite hizmete geçtiğinde yaklaşık 3 bin kişiye istihdam sağlayacak. Merkez; Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler başta olmak üzere, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile İran’a olan çift yönlü taşımacılık trafiğinde lojistik sektörüne ve ülke ekonomisine büyük katkıda bulunacak.

100 KOBİ faaliyet gösterecek

100’den fazla KOBİ’ye ev sahipliği yapacak olan Samsun Lojistik Merkezi’nde 185 bin metrekare kapalı alan depolama imkânı sunulacak. Özel ofisler, komisyoner binaları, serbest depo ve tır parklarının bulunduğu lojistik merkezinde modern dizayn edilmiş sosyal donatı alanları da yer alıyor. 7/24 hizmet verecek olan dev yapı, tüm liman ve ana demiryollarına bağlanmış durumda.

İhracata 200 milyon dolarlık katkı

Uluslararası sanayi, ticaret ve lojistik şirketlerinin yer alacağı merkez, Samsun ve Karadeniz çanağındaki tüm limanlara hizmet verecek. Samsun’da deniz-hava limanlarını direkt uluslararası yük akışına açık hale getirmek hedefleniyor. Transit yüklerin merkezi olacak lojistik köyün; ticarette süreçleri hızlandırarak ihracata 200 milyon dolardan fazla katkı yapması bekleniyor.