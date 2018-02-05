Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar bugün ne kadar? 5 Şubat dolar euro fiyatları... İstanbul serbest piyasada dolar 3,7720 liradan, avro 4,6990 liradan haftaya başladı. Kapalıçarşı'da 3,7700 liradan alınan dolar, 3,7720 liradan satılıyor. 4,6970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,6990 lira olarak belirlendi. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 3,7650 lira, avronun satış fiyatı ise 4,6840 lira olmuştu.

08:35 Spekülatörler Euro'ya hücum ediyor

Hedge fonlar ile fon yöneticilerinin eurodaki net uzun pozisyonları 30 Ocak’ta sona eren haftada 148.742 sözleşme ile Commodity Futures Trading Commission tarafından verilerin tutulmaya başladığı Ocak 1999’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Euro, Avrupa Merkez Bankası’nın Fed’i izleyerek tahvil alımlarını azaltacağı ve faiz artıracağı beklentileri ile Ocak ayında yüzde 3’ten fazla değer kazanmıştı.

07:15 Dolarda son durum

Hisse senedi piyasalarında sert satış dalgası izlenirken döviz tarafında sakin bir seyir izleniyor.

Dolar/TL 3,7733 ile geçen haftaya göre yatay, Dolar Endeksi de 89,17 ile benzer şekilde yatayda.

Dolardaki fiyatlamanın ana bölümü tarım dışı istihdam verisine ilk tepkide yaşandı; Dolar Endeksi 88,35'ten 89,39'a kadar yükseldi.

07:10 ABD'de 10 yıllık tahvil faizi tırmanıyor

ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,8707'ye kadar yükseldi. 10 yıllık tahvil faizi geçen haftayı yüzde 2,8413'ten tamamlamıştı.

2 yıllık tahvil faizi ise sınırlı bir gevşemeyle yüzde 2,1415'te. 2 yıllık tahvil faizi geçen haftayı yüzde 2,1455'ten tamamlamıştı.

07:00 Satış dalgası Asya'ya vurdu

ABD'de Cuma günü Dow Jones Industrial'ın 666 puan düşüşle (665,75) 25 bin 520'den kapanarak Haziran 2016'dan bu yana ilk kez 500 puan üzeri düşüşünün yansımaları Asya'da devam ediyor.

Nikkei225 yüzde 2,33 düşerken Güney Kore Kospi'de düşüş yüzde 1,58

Çin Şangay bileşik endeks yüzde 0,62 ve Hong Kong Hang Seng yüzde 2,01 düşüyor.

ABD'de S&P500 de yüzde 2,1 düşerken korku göstergesi olarak bilinen VIX de 17,32'ye sıçramıştı.