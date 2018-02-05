Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ocak ayında tüketici fiyatları yıllık olarak yüzde 10,35 artış kaydetti. TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları aylık olarak yüzde 1,02 arttı.

Çekirdek enflasyon rakamlarında düzeltme görüldü. Buna göre Ocak ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 12,18 oldu. Böylelikle Aralık ayındaki yüzde 12,3'lük seviyeye kıyasla sınırlı da olsa bir gerileme kaydedildi.

Verilere göre yıllık en fazla artış yüzde 16,02 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası yüzde 13,49, giyim ve ayakkabı yüzde 12,63, lokanta ve oteller yüzde 11,42 ve çeşitli mal ve hizmetler yüzde 11,38 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.

Yapılan son ankete göre ekonomistlerin Ocak ayı yıllık enflasyon beklentisi yüzde 10,73 seviyesindeydi. Ekonomistlerin tüketici fiyatlarındaki aylık artış öngörüsü ise yüzde 1,37 oldu.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, yılın ilk enflasyon raporu sunumunda enflasyon beklentilerini yükseltmişti. Çetinkaya, 2018 yılına ilişkin enflasyon beklentilerine ilişkin şu açıklamaları yapmıştı: "2018 yıl sonu enflasyon tahminini, Ekim Enflasyon Raporu’na göre 0,9 puan artırdık. Türk lirası cinsinden ithalat fiyatları varsayımına dair yaptığımız güncellemenin 2018 yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki yükseltici etkisi 0,7 puan oldu. İktisadi faaliyet görünümündeki iyileşmeye bağlı olarak bir önceki Rapor dönemine göre yukarı yönlü güncellediğimiz çıktı açığı ise 2018 yılsonu tahminini 0,1 puan artırdı. Ayrıca, 2017 son çeyrekteki enflasyon gerçekleşmelerinin Ekim Enflasyon Raporu’ndaki tahminlerin üzerinde olması ve enflasyon ana eğilimindeki artış 2018 yılsonu enflasyon tahminini 0,1 puan yükseltti. Bu çerçevede, Ekim Enflasyon Raporu’nda yüzde 7 olarak açıklanan 2018 yılsonu tüketici enflasyon tahminini yüzde 7,9’a çektik.

Diğer taraftan, Türk lirası cinsi ithalat fiyatları varsayımındaki artışa bağlı olarak 2019 yıl sonu tüketici enflasyon tahminini Ekim Enflasyon Raporu’na göre 0,5 puan yukarı yönlü güncelledik. Böylece Ekim Enflasyon Raporu’nda yüzde 6,0 olarak açıklanan 2019 yılsonu tüketici enflasyon tahmini yüzde 6,5’e yükselttik."