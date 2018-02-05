Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nin Türkiye İstişare toplantılarının sekizincisi 'Otomotivde Vizyonumuz Made In Turkey' başlığıyla Sakarya'da düzenlendi. Sakarya Şube binasında MÜSİAD Otomotiv Sektör Kurulu Başkanı Osman Özdemir'in moderatörlüğünü yaptığı programda BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak ve Okan Üniversitesi Enerji Sistemler Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nejat Tuncay, konuşmacı olarak katıldı.

Ortak girişimin çalışmalarını anlatan Ethem Sancak, "Yaptığımız planlamaya göre Mart'ın sonuna doğru bu işi tamamen üstlenecek şirket doğmuş olacak. Şu anda zaten hazırlıkları 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planlamalar yapılıyor. Boş durulmuyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın büyük desteği var. Devletimizin büyük desteği var. Cumhurbaşkanımız zaten ilan etmişti, külliyede bu konuyla ilgili bir o da denetim kurdu. Bizi denetliyor zaten, çok şükür her şeyi denetlediği gibi, bizi de denetliyor. Çünkü bu Türkiye'nin uluslararası alanda bayrak göstermesi hareketi. Herhangi bir ticari işten öteye bir şey, bir de bu sadece araba yapmak işi değil. Bilgi ve teknolojileri konusunda bu sektörde Türkiye bu uygulamayla birlikte bir iş sektörünü millileştirmiş olacak. Sorunu sadece bir araba olarak düşünmemiz lazım. Çeşitli boyutları var. Bir sektör insanlığın gittiği bir alan, yapay zeka, teknoloji, yazılım, bunların hepsi bir araya gelecek. İşte Türkiye bu adımla buraya adım atıyor" dedi.

'HALK BİZE PARASINI VERİR'

Ethem Sancak, yerli otomobil üretiminin finansmanına ilişkin de, "Biz finansmanından korkmuyoruz. Biz bunu düzgün anlattığımız zaman bu halk bunun finansmanını üstlenir. Biz son kuruşumuza kadar vereceğiz. Paramız bittiği zaman döneceğiz, halka diyeceğiz ki, bak bu kadar para lazım, bizim paramız bitti. Bu halk bize fazlasını verir" ifadelerini kullandı.

Sancak, yerli otomobilin Sakarya'da üretilmesi taleplerine ilişkin de, "Bana sorarlarsa ben Sakarya'da olmasını isterim. Sakarya lehine lobi yapacağım, benim bütün her şeyim Sakarya'da" diye konuştu.