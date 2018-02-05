Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel akıllı telefon pazarı, bu yılın son çeyreğinde kullanıcıların telefonlarını daha uzun kullanmalarını tercih etmeleri nedeniyle, Apple'ın satışlarındaki gerilemenin de etkisiyle yüzde 9 gerileme kaydetti. Bu gerileme akıllı telefon pazarı tarihinin en büyük gerilemesi olarak kaydedildi.

Strategy Analytics verilerine göre küresel akıllı telefon pazarı 2017'nin dördüncü çeyreğinde 400,2 milyon adet oldu. 2016'nın son çeyreğinde bu rakam 438,7 milyon adet olarak kaydedilmişti.

Strategy Analytics Direktörü Linda Sui, bu gerilemenin akıllı telefon pazarı tarihindeki en büyük gerileme olduğunu söyledi. Sui'ye göre Çin pazarındaki büyük gerileme, sübvanse eden operatörlerin azalması ve tüketicinin ilgisini çeken daha az model çıkması bu tarihi düşüşe neden oldu.

Apple tarafından bakıldığında iPhone siparişleri bir önceki yıla göre bakıldığında 5 milyon gerilese de, iPhone X'in popülerliği sayesinde cihazlara biçilen fiyatlarla düşüşün dengelendiği görüldü.

Samsung ve diğer akıllı telefon markaları da daha pahalı telefonlar konusunda Apple'a katıldı.