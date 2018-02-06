Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçen yıl temmuz ayında Burkina Faso'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından bazı Türk firmaları, yatırım için girişimlerde bulundu.

Ayka Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Aydeniz, Burkina Faso Başbakanı Kaba Teiba ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kuracakları fabrikayı 3 yıl içinde faaliyete geçirmeyi planladıklarını söyledi.

"Kuracağımız fabrikayla 12 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyoruz." diyen Teiba, fabrikanın kuruluş maliyetinin 220 milyar CFA Frangı olarak öngörüldüğünü belirtti.

Aydeniz, fabrikanın elektrik ihtiyacını güneş enerji sisteminden karşılamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Batı Afrika'daki en kaliteli pamuğun yetiştirildiği ülkelerden Burkina Faso'da kurulacak fabrikayla 20 bin ton ham pamuğun işleneceği belirtildi.