Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin güçlü büyümesi ve açıklanan öncü göstergeler, 2018’in görünümüne ilişkin pozitif beklentileri güçlendirdi. Yurt dışı yerleşiklerin TL varlıklarına ilgisi artarken, buna bağlı olarak döviz kurlarının düşüş tahminleri de daha yüksek sesle dile getiriliyor. Yurt dışı yerleşiklerin Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) ve hisse senedi tarafında 52 haftalık kümülatif alımları, 11,8 milyar dolara ulaşarak, 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Verilere bakıldığında; Tüketici Güven Endeksi, ocakta yüzde 11,1 artış gösterdi. Reel Kesim Güven Endeksi, 5 puan artarak 108,3 seviyesine çıktı. İhracat yüzde 16,3 artarak 12,2 milyar dolar oldu. Enflasyonun da ocak ayında, yıllık bazda yüzde 11,92’den yüzde 10,35’e gerilemesinin, önümüzdeki süreçte yabancı güvenini daha da artırması bekleniyor. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, “Geçen sene kasım ayından itibaren BİST100 endeksi yüzde 47 getiri sağladı. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir getiri yok. Şu an da aynı, BİST100 ve BİST30’da işlem gören hisse senetlerine yatırım yapabilirler” dedi. Önümüzde hâlâ çok ciddi pozitif bir ralli fırsatı bulunduğunu vurgulayan Himmet Karadağ “Ülkemizin geleceğine güveniyoruz. Borsamız önümüzdeki dönemde yine ciddi getiri vadedecek. Ocakta çok ciddi anlamda yurt dışı giriş oldu. Bu, şubatta da devam edecek. Yerli yatırımcılarımızı da davet ediyoruz” diye konuştu.

Denizbank Yatırım Grubu Stratejisti Orkun Gödek de, 12 Aralık’tan bu yana, Türkiye ile birlikte değerlendirilen ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değerlenmesinin yüzde 4-14 bandında gerçekleştiğini, TL performansının yüzde 2’lerde sınırlı kaldığına dikkati çekti. Gödek, “Borsada görülen pozitif eğilim, faiz ve dövize tam yansımadı. Dış şartların izin vermesi hâlinde, normalleşme bu kalemlere de yansıyacak” diye konuştu.

600 BİN TL'LİK KONUT BORSADA 400 BİN TL

Türkiye’nin ilk gayrimenkul sertifikası olan TOKİ Park Mavera 3 projesi, borsada iskontolu işlem görmeye devam ediyor. 42 TL’den işlemlere açılan hissenin fiyatı, 34 TL seviyesine yakın seyrediyor. Bunun bir fırsat oludğunu söyleyen Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Karadağ “Müteahhidin ve TOKİ’nin 600 bin liraya sattığı daire, borsada 400 bin lira. Buna rağmen insanlar çekiniyor. Gerçekten konut mu, tapu verilecek mi, sanal bir şey mi, anlayamıyorlar. Gerçekten tapu vereceğiz. Hatta adrese göndereceğiz. Fiyatlar düştü, şu anda çok avantajlı. Bu, projenin tamamlanmasına yaklaşıldıkça yukarı yönlü hareket edecektir. Yatırımı yapanlar yeterli sertifikayı topladıklarında, konutu ister oturmak için kullanabilecek, isterse satarak kazancını realize edebilecek.