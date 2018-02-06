Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkanı Jemal Inaishvili, kasım ayında İstanbul’da düzenlenmesi planlanan Asya-Pasifik Ekonomi Zirvesi’nin tanıtım toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Bangladeş’ten gelen yetkililerin planlama toplantısına katılmanın yanı sıra Türkiye’deki yatırım fırsatlarını görmek için de burada bulunduğunu ifade eden Inaishvili “Türkiye’deki yatırım ortamını ve fırsatını nasıl görüyorsunuz?” sorusu üzerine, “Sadece Asya Pasifik perspektifinden değil, Gürcistan perspektifinden de bakıyorum. Bence Türkiye, yatırım fırsatları açısından bölgede en iyisini sunma potansiyeline sahip” dedi. Suriye’deki savaş, küresel meseleler olsa da Türkiye’nin, kesintisiz bir şekilde iyi ekonomik göstergeleriyle hem bölgesinde hem de dünyada lider ülkelerden birisi olarak öne çıktığına dikkati çeken Inaishvili “Coğrafi lokasyonundan, nüfus artış hızından ötürü şüphesiz Türkiye’de büyük veya orta ölçekli şirketlerin yatırım yapması ve Türkiye’de temsil edilmeleri çok önemli” diye konuştu. Jemal Inaishvili, Çin’in “Kuşak ve Yol” projesinin de ele alınacağını belirterek, bir gazetecinin, “OHAL hâlâ devam ediyor. Bunlar bir risk teşkil ediyor mu sizin için?” şeklindeki sorusu üzerine, herhangi bir risk görmediğini söyledi. Inaishvili, devamla şu görüşleri dile getirdi: “Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hükûmeti, bütün bu meseleleri çok etkin bir şekilde yönetme kapasitesine sahip. Aynı şekilde savunma ve ekonomi konusunda... Bunu da görüyoruz.”

RİSK GÖREN YATIRIM YAPMAZ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı, Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) Başkan Yardımcısı Rifat Hisarcıklıoğlu da ülkemizde yatırımların artığını belirterek “Türkiye yeni kanunlarla Dünya Bankası’nın Doing Business raporunda (İş Yapma Kolaylığı Endeksi) yatırım yapılabilir 20 ülke arasına giriyor. Türkiye’de bir risk yok. Risk gören insanlar, hele sermaye hiç yatırım yapmaz” dedi.