Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Sanal para birimlerinde çöküş sürüyor. ABD’nin önde gelen bankalarının kredi kartıyla kripto para birimlerine yatırım yapılmasını yasaklayacağını açıklamasıyla birlikte Bitcoin'in değeri 7 bin dolara kadar geriledi. Bitcoin'in son 7 günde değer kabı ise yüzde 25'i aştı. Ocak ayından bu yana ise değeri yaklaşık 75 milyar dolar azalarak 130 milyar dolara geriledi.

JP Morgan sözcüsü Mary Jane Rogers, bankanın sanal para birimlerinin oluşturduğu kredi riskleri sebebiyle bankanın kripto para birimleri işlemlerini durduracağını söyledi. Bank of America’nın kredi kartları ise kripto para birimleri işlemlerini reddetmeye başladı. Banka sözcüsü Betty Riess, banka genelinde yayınlanan uyarıya göre yeni yasağın bütün kişisel ve ticari kredi kartların geçerli olacağını fakat bankamatik kartları kullanımında bir değişim olmayacağını söyledi. Citigroup sözcüsü Jennifer Bombardier da, yaptığı açıklamada bankanın kripto para birimleri işlemlerinde kredi kartı kullanımını yasaklayacağını belirterek, “Piyasa değiştikçe biz de kripto para birimleri politikalarımızı yenileyeceğiz” dedi.

Bankalar açısından kripto para birimleri işlemlerini kabul etmek riskli bir durum olarak görülüyor. İşlemi gerçekleştiren kişinin yatırım yaptığı sanal para biriminin düşmesi ve aldığı borcu ödeyememesi ihtimali endişeye yol açıyor. Ayrıca çalıntı kredi kartlarının yanlış kişilerin eline düşerek kripto para istasyonları haline gelmesi de sanal para birimleri işlemlerinde bir risk olarak yer alırken, para birimleri dijital platformlarda işlem gördüğü için bankaların para aklama ihtimaline karşı işlemleri gözlemlemesi de zorlaşıyor.