Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kazançlarının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 162,6 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,57 artışla 163,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.094 liradan satılıyor. Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen ons altının fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 1.343,5 dolardan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının teknik olarak direnç seviyelerini kıramadığını kaydetti. Altının ons fiyatının 1.350 dolar, gram fiyatının ise 165 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamadığını belirten Memiş, gelişmiş ülke borsalarında yaşanan düşüşlerin döviz ve altın fiyatlarında yükselişlere neden olduğunu dile getirdi. Memiş, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.