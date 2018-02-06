Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yerli ve millî üretimi destekleyecek politikalar üretilmesini önemsediklerini belirterek, farkındalığı artırmak için bugün gerçekleşen konferansın önemini anlattı. Amaçlarının yerli ve millî üretimin ülkenin geleceği açısından taşıdığı değere dikkat çekmek istediklerini ifade eden Baran, “Söz konusu konferansta enerji, sağlık ve ulaştırma sektörlerinde kamu alımlarında yerli ürünlerin tercih edillmesi, yerli ve millî üretim hamlesi, tıbbi cihaz yerlileştirme çalışmaları gibi konular kamu ve özel sektör temsilcilerince ele alınacak” dedi. Baran şunları söyledi: “Bugün terör örgütlerine karşı Afrin’de yürüttüğümüz Zeytin Dalı Harekatı’nda kullandığımız mühimmatın tamamını yerli ve millî olarak üretebiliyoruz. Dünyada bir savaş gemisini millî olarak tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyoruz. Malezya, Bahreyn, Tanzanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Mısır, Gürcistan, Pakistan, Türkmenistan, Nijerya, Norveç ve Romanya’ya çeşitli tip ve boyutlarda 165 adet gemi ve bot ihracatı yaptık. Ülkemiz için gurur verici. Dışarıya bağımlı olmayan güçlü bir ekonomi için ‘yerli ve millî’ üretime ağırlık vermeliyiz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yerli ve millî otomobil için adım atılmasından sonra ‘yerli ve millî üretim’ konusu yeniden ülkemizin gündemine geldi. Bundan mutluluk duyuyoruz.”