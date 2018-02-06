Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hububat ve bakliyat sektörü olarak geçen yıl 140 ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birliği Başkanı Zekeriya Mete, 2018 yılından daha fazla umutlu olduklarını söyledi. Türkiye’nin 2017 yılında gerçekleştirdiği 157 milyar dolarlık ihracata 6 milyar 372 milyon dolarlık katkı sağladıklarını söyleyen Mete, “Ocak ayında da yüzde 15’in üzerinde artış var. Bu rakam bizim için çok önemli. 2023 hedefleri için bu performansı genele yaymak gerek.” dedi. Özellikle Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu ile Arjantin, Meksika, Venezuela, Kolombiya gibi Latin Amerika ülkeleri üzerinde çalışma yaptıklarını, bu ülkelere 2018’de daha yoğun ihracat yapacaklarını söyledi.

İHRACATA ERDOĞAN KATKISI

Sektör ihracatının yüzde 30’unu Avrupa ülkelerine yaptıklarını kaydeden Mete “Dış politika ile dış ticaret birlikte yürür. Orta Doğu’da yüzde 15 civarı artış yaşandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmaları bizi diğer ülkelerde olumlu yönde etkiliyor.” diye konuştu.