Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu İhale Kurumunun Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, ihalelere katılacak isteklilerin motorlu taşıtlar ve şans oyunlarına ilişkin toplam 5 bin lirayı aşan tutarlardaki borçları da artık vergi borcu olarak kabul edilecek.



İstekliler vergi borcu olmadıklarına ilişkin belgeyi herhangi bir vergi dairesinden veya Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden alabilecekler.



Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı, ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az yüzde 70'lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade edecek.



Danışmanlık hizmetleri, hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri ve çağrı merkezi hizmetleri, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilmeyecek. Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan, yıl boyunca devam eden, niteliği gereği süreklilik arz eden ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı park ve bahçe bakım ve onarımı ile çöp toplama, cadde, sokak, meydan ve benzerlerinin temizlik işleri personel çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilecek.



Tebliğin, isteklilerin vergi borçlarına ilişkin maddesi 1 Mart 2018, diğer maddeleri ise bugünden itibaren yürürlüğe girecek.