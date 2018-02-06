Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok tanınan sanal parası olan Bitcoin böylece 2018 başından beri değerinin yarısını kaybetmiş oldu.Yeni oluşan kripto para piyasasına sıkı denetimler getirileceği kaygılarının yatırımcılarda panik oluşturması üzerine fiyatlar aşağı inerken Bitcoin de son seanslarda ciddi düşüşler görüyor.

Sanal para Aralık ayında 20 bin dolara çok yaklaşarak zirve yapmıştı.

Lüksemburg'daki bitstamp borsasında Bitcoin, kasım ortasından bu yana gördüğü en düşük düzey olan 5 bin 920 dolara kadar düştü ancak daha sonra hafif toparlanarak 6 bin 550 dolardan işlem görüyor.