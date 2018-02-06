Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dolar ne kadar, 6 şubat dolar euro fiyatları haberimizde... ABD piyasalarındaki sert satış baskısı ve dün geceki rekor düşüş riskten kaçışı tetikledi dolar/TL kuru bu sabah yükseldi. Gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satış TL'ye de değer kaybı olarak yansıdı. Dün 3,75'li seviyelerde işlem gören dolar/TL bu sabah 3,78'in üzerinde seyrediyor. Euro/TL ise 4,69'un üzerinde hareket ediyor. Yatırımcıların yükselişi destekleyen faktörlere olan güveninin zedelenmeye başlamasıyla Wall Street 2011'den bu yana en büyük düşüşünü kaydetti.

Dow Jones sanayi endeksi yüzde 4,60 azalarak 24 bin 345,96 puana geriledi ve puan bazında tarihteki en sert günlük düşüşünü kaydetti. Standard & Poor's 500 Endeksi yüzde 4,10 düşüşle 2 bin 762 puandan, Nasdaq Teknoloji endeksi de yüzde 1,96 azalarak 7 bin 240 puandan günü tamamladı.

Dolar küresel hisse senetlerindeki sert düşüşün yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırmaya başlaması ve nispeten güvenli liman olarak algılanan dolara yöneltmesinden destek buldu.

Doların başlıca altı para birimi karşısında seyrini izleyen dolar endeksi ocak ayı sonlarında 88.438'e kadar gerileyerek üç yılın en düşük seviyesini gördükten sonra bugün 89.6'nın üzerinde bulunuyor.

Euro/dolar paritesi ise, yüzde 0,4 artarak 1,2433'e kadar yükselerek günün zirvesini gördü.

BORSA 3 AYIN EN BÜYÜK DÜŞÜŞÜNÜ GERÇEKLEŞTİRDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,19 düşüşle 114.296,68 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.556,00 puan ve yüzde 2,19 azalarak 114.296,68 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 2,71, holding endeksi de yüzde 1,84 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri güne değer kaybıyla başlarken, en fazla gerileyen yüzde 4,37 ile madencilik oldu.

Dün beklentilerin altında açıklanan enflasyon verisine karşın dünya borsalarındaki düşüşten negatif etkilenen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 azalışla 116.852,68 puandan tamamladı.

Uzmanlar, dünya borsalarının, yükseliş eğilimindeki gelişmiş ülke tahvil faizlerine bağlı olarak azalan risk iştahı ve endekslerde destek seviyelerinin kırılması ile sert düşüş kaydettiğini belirtti.