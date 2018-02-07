Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kurumlardan biri olan İSKİ, içme suyu, atık su ve dere ıslahı gibi alanlarda gerçekleştirdiği hizmetlerinde Başkan Mevlüt Uysal’ın direktifleri doğrultusunda yerli üretim araçlarını tercih ederek, araç parkını genişletti.

İSKİ, araç filosunu yerli araçlarla genişletti. İSKİ bu kapsamda 17’si tamamen Türk malı olan iş makinesi ve forkflit ile 10 adedi yerli üretim araç olmak üzere toplam 27 iş makinesi ve araç satın aldı. Tek kalemde gerçekleştirilen en büyük yerli iş makinesi alımı ile toplamda 9 milyon 605 bin TL’lik ödemeyle yerli üretime önemli bir destek sağlandı. İSKİ’nin Türk malı ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla gerçekleştirdiği bu alım sayesinde, tamamen Türk malı olan, 5 adet paletli eskavatör, 1 adet lastikli eskavatör, 4 adet looder, 6 adet forklift,1 adet teleskobik forklift ile üretimi Aksaray’da gerçekleştirilen; 5 adet damperli kamyon, 2 adet kasalı kamyon, 3 adet çekici tır, İSKİ araç envanterine dahil oldu.

Bu doğrultuda; İSKİ’nin yüklenici firmalar dışında sadece kurum bünyesinde hizmet veren iş makinesi sayısı 83’e, araç sayısı ise 225’e yükselmiş oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Büyükşehir belediyesi olarak, bağlı kuruluşlarımız ve iştiraklerimizle yerli ve milli üretimi destekliyoruz. Ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda başta savunma sanayi olmak üzere son yıllardaki yerli ve milli üretim hamlesine biz de büyükşehir belediyesi olarak elimizden gelen katkıyı yapmak için çalışıyor, yerli ve milli üreticilerimizi destekliyoruz” diye konuştu.