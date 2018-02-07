Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan’da perakende elektrik piyasasının yüzde 85’ini elinde bulunduran kamu şirketinin uluslararası yatırım planlarını değerlendiren Panagiotakis “Rüzgâr enerjisi, bazı hidroelektrik santraller ve Kapadokya’da jeotermal yatırımlar olmak üzere Türkiye’de elektrik üretiminde iş birliği ve genişleme imkânlarını değerlendiriyoruz” dedi. Türk şirketlerle Balkanlar’da da çalışmayı hedeflediklerini dile getiren Panagiotakis “Özellikle yenilenebilir enerji alanına ilgi duyuyoruz ama bu termik gibi konvansiyonel alanlarda da çalışmayacağımız anlamına gelmiyor. Çinli enerji şirketi Shenhua ile Eskişehir’de bir termik santral için ihaleye girdik” diye konuştu. Panagiotakis, yenilenebilir enerjiye yönelik açıklamalarında ise önümüzdeki 5-7 yıl içinde şu andaki mevcut konumdan 20 kat daha iyi olacaklarına dikkati çekti. Karbondioksit salınımının azaltılmasında hedeflerine beklenenden daha önce ulaşacaklarının altını çizen DEI Başkanı Panagiotakis “2023’te bu noktada Almanya’dan bile daha iyi bir noktaya geleceğiz” dedi.