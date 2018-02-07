Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD ve Birleşik Krallık başta olmak dünyanın birçok ülkesinden “düzenleme” ve “kısıtlama” hamlelerinin gelmesiyle birlikte, günlerdir devam eden düşüş derinleşti. Geçtiğimiz haftalarda 20 bin dolar sınırına yaklaşan Bitcoin, dün 6 bin dolara kadar düştü. Piyasanın en yüksek hacimli kripto paralarından Ethereum, Ripple ve Cardano’daki kayıplar da, gün içinde yüzde 10’u aştı. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte kısmi toparlanma yaşandı.

Bu arada petrol başta olmak üzere birçok emtiada da düşüşler gözleniyor. Ocak ayında 70 doların üzerinde seyreden brent petrol, dün 67 doların altına sarktı.