Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Geçtiğimiz yıl PC satışları dünya genelinde yüzde 1,6 artış gösterirken Lenovo Türkiye KGF’nin de etkisiyle cirosunu yüzde 20 artırmayı başardı. MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) bölgesinde en hızlı büyüyen üç ülkeden biri olduklarını belirten Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu “Türkiye’de 2017 senesini yüzde 23,4’lük pazar payı ile lider kapattık. KGF de satışlarımızı olumlu etkiledi. Her sektörde satışlarımızı artırdık” dedi. 2018 yılında da en az yüzde 10 büyümeyi hedeflediklerini dile getiren Hantaloğlu “Kurumsal müşteriler, KOBİ’ler ve bireysel tüketici segmentlerinden gelecek dengeli bir büyüme ile bu hedefe ulaşacağımıza inanıyoruz. Müşteri deneyimine ve yenilikçiliğe yönelik odaklanmamızla bu rekabetçi pazarda karlılığımızı artırmaya devam edeceğiz. Pazar dinamikleri günden güne değişiyor, biz de inovasyonu odağımıza alarak müşteri ihtiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetler geliştirerek gücümüzü artırıyoruz. Bu sayede de hem karlılık hem pazar payı açısından büyüme sağlıyoruz” diye konuştu. 2018 yılında oyunseverlere yönelik yeni ürünleri piyasaya süreceklerini dile getiren Hantaloğlu, telefon ve tablet tarafından da yeni ürünlerin olacağını kaydetti.