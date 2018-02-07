Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek faiz ve bankaların aşırı kâr rakamlarını Vatikan dönüşünde de sert bir dille eleştirdi.



Uçakta bulunan yöneticilerin “Yakın zamanda bir faiz zirvesi yaptınız. Türkiye’nin ezber bozan başarısını neye bağlıyorsunuz şeklindeki sorusuna şu cevabı verdi: "Faizle ilgili yaptığımız son zirveden sonra arkadaşlar kendi aralarında bir çalışma yürütüyorlar. Bundan sonra tekrar bir araya geleceğiz. Benim tavrımı zaten biliyorsunuz. Benim için bu konu çok açık ve net: Faiz sebep, enflasyon neticedir. Şu anda yine her şey ortada. Enflasyon, çift haneli rakamdan tek haneye inmiş değil. Bu mantıkla, bu kafayla gidildiği sürece inmez de. Şu anda yüzde 16, 17, 18, hatta 20’nin üzerinde faiz uygulayan bankalar var. Bunların olduğu bir finans sektörü içinde, bir bankacılıkta, yatırımcı nasıl olacak da işin içine girecek? Bu şartlarda istihdam nasıl düzelecek? Yatırım olmadan istihdam olur mu, olmaz, olmayacak. Ama birileri hâlâ görmezlikten geliyor."

6 KÜSUR MİLYAR KÂR OLUR MU?

İsim vermeden yüksek kâr açıklayan bankaları eleştiren Erdoğan, şunları söyledi: 6 küsur milyar TL. Şimdi biz bu faiz lobisine mi çalışacağız? Bu faiz lobisine çalışırken orada ezilen kim? Millet zannediyor ki krediyi alan eziliyor; krediyi alan değil aslında tüketici eziliyor. Krediyi alan, öyle veya böyle işini çeviriyor; çeviremiyorsa da batıyor. Bütün bunları görmezden gelmek doğru değil. Ben arkadaşlara açıkça söyledim. Birinci derecede Merkez Bankası ve BDDK, ondan sonra da devletin bankaları burada aktif rol almak zorunda. Siz aktif rol almadıktan sonra, öbürleri istediği gibi at oynatır. Dediğim gibi çalışma tamamlanınca, tekrar bir araya gelip konuşacağız. Hamdolsun biz IMF gibi bir beladan kurtulduk. İktidara geldiğimizde 27,5 milyar dolar olan döviz rezervimiz şu anda 120 milyar dolar. Hatta bir ara 136 milyar dolara kadar çıkmıştı. Böyle imkân, böyle güç var, biz daha neden çekiniyoruz? İşi sağlam tutarsak oralara ulaşırız, kararlı dik duracağız, kesinlikle faizde taviz vermeyeceğiz. Faizi aşağıya doğru çekeceğiz. Faizi aşağıya doğru çektiğimizde enflasyon da düşecektir. Zira faiz enflasyonla doğru orantılıdır. Bunu görmemiz lazım. Dünyadaki örnekler de ortada. ABD’nin hâli ortada. İsrail’in ortada, Avrupa’nın hâli ortada. Hangi tezi savunuyorlar, ne yapıyorlar da onlarda enflasyon böyle bir konumda bulunuyor. Öyle ya da böyle bu meseleyi çözeceğimize inanıyorum.