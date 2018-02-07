Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu ay test inişleri yapılması, 29 Ekim’de de resmen açılması beklenen havalimanı için 3 bin 500 güvenlik görevlisi alınacağı duyuruldu. Alımlar için başvurular alınmaya başladı. Kariyer platformlarındaki ilanlar aracılığıyla kadın ve erkeklerden oluşacak 3 bin 500 güvenlik ekibi alınacak.

NELER GEREKİYOR?

İGA’da güvenlik görevlisi olabilmek için aranan özelliklerin başında, 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik kimlik kartına sahip, tercihen 35 yaşından gün almamış ve vardiyalı çalışabilme şartları geliyor. Bu şartların yanı sıra erkeklerin askerlik hizmetini tamamlamış olması isteniyor. Ayrıca bütün adayların diksiyonu düzgün ve sözlü iletişim kabiliyeti yüksek olması özellikleri aranacak. Uygun görülen adaylar, daha sonra sözlü mülakata çağırılacak. Mülakatta başarılı olanlar sivil havacılık güvenliği konusunda eğitime alınacak. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar ise temmuz ayı itibarıyla işbaşı yapmaya başlayacak. İstihdam edilenler için isteğe bağlı olarak, ücretsiz lojman ve sosyal alanlar tahsis edilecek.

İGA GÜVENLİK ŞİRKETİ KURACAK

Havalimanının yapımı ve 25 yıllık işletmesini üstlenen İGA, güvenlik şirketini kendi bünyesinde kurarak sivil havacılık güvenliğinde uzman bir personel kitlesi oluşturmayı hedefliyor. 3 bin 500 kişilik güvenlik görevlisi ekibiyle birlikte İstanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’de en çok güvenlik görevlisine sahip havalimanı olacak.