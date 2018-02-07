Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Ticaret Odasınca (ATO) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonu’nda düzenlenen “Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: Yerli ve Millî Üretim Konferansı”nda konuşan Özlü, Üretim Reform Paketi ile kamu alımlarında yerli malı lehine yüzde 15 fiyat avantajı getirildiğini hatırlattı. Özlü “Sanayide ve üretimde yerli ve milli olmak, bizim nazarımızda bir istikbal ve beka meselesidir. Yerli üretimin ve sanayinin büyümesi için tarihi atılımlarımız, tarihî hamlelerimiz bundan sonra da devam edecek. Yerli sanayide tarihî adımlar atacağız. Ülke ithalatında 15 milyar dolarlık paya sahip 43 ürünü yerlileştirmek için teşvikler getirdik. Katma değerini 10 yılda 2 katına çıkaracak 5 odak sektör belirledik. Bunlar; kimya, ilaç sanayisi, gıda sanayisi, yarı iletken elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları ve içecek sektörleridir. Bu sektörleri vergi indirimi, kaynak tahsisi, teşvik ve muafiyetlerle destekleyeceğiz. Bütün kaynaklarımızı yerli ve millî üretim için seferber edeceğiz.” diye konuştu.

Neden inşaatların kâğıdı Almanya, kilid İtalya'dan?

Kamu alımlarında yerli malı desteklenirken, sanayicinin kendi işi için de aynı hassasiyeti göstermesini isteyen Özlü “Dolaşıyorum, lüks inşaatlar yapıyoruz. Soruyoruz; duvar kâğıdı Almanya’dan, kilitler İtalya’dan. Bunlar reklam aracı olarak kullanılıyor. Sadece kamu değil, siz sanayiciler de birbirinizden alıma dikkat etmelisiniz. Elbette küresel olacağız, dünyadan kopmayacağız. Yerli üreteceğiz, ihraç edeceğiz. Yerli üretip kullanmanın bir sonraki aşaması ihraç etmektir.” dedi.