Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol piyasasında daha önce hiç olmayan bir şey oldu ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Orta Doğu'ya petrol ihraç etti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynağın verdiği bilgiye göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Aralık ayında ABD'den petrol ithal etti. Kaynak, kondanseyt petrolün kalitesi yüksek olduğu için ABD'den ithal edilmesinin tercih edildiğini öne sürdü.

Lipow Oil Associates Yönetim Kurulu Başkanı Andy Lipow, Birleşik Arap Emirlikleri'nin kendi arzı dikkate alındığında ABD'den yapılan ithalatın devam etmesinin olası gözükmediğine dikkat çekti.

ABD'nin BAE'ye petrol ihracatı yapması, ülkenin kaya petrolü konusunda aldığı aşamayı göstermesi bakımından oldukça dikkat çekici. Oyun değiştirici özelliği olan petrol üretiminde ABD'nin gösterdiği performans da bu durumu destekliyor. Verilere göre Şubat 2017 ile bu yılın Kasım ayı arasında üretimin günlük 2 milyon varil artması bekleniyor. Ülkenin ihracatı 2013'te günlük olarak 100 bin varil iken Kasım ayında 1,53 milyon varile yükseldi.