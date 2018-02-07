Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bankalar Birliği'nin verilerine göre 2017 yılında çalışan sayısını en çok azaltan banka Garanti Bankası oldu.

2016 Aralık itibariyle 19 bin 689 kişinin çalıştığı Garanti Bankası'nın 2017 sonunda çalışan sayısı 18 bin 850'ye geriledi. Böylelikle 2017 yılında bankanın çalışan sayısı yüzde 4 düşüşle 839 kişi azalmış oldu. Sektör genelinde çalışan sayısının 2017 yılı sonunda bir önceki yıla göre yüzde 1,6 oranında gerilediği dikkate alındığında Garanti Bankası'nın çalışan sayısını sektörden daha hızlı azalttığı görüldü.

Garanti Bankası'nı çalışan sayısını 710 düşüren HSBC takip etti. HSBC'nin Aralık 2016'da 3 bin 188 olan çalışan sayısı Aralık 2017'de 2 bin 478 oldu. Banka 2017'de çalışan sayısının yüzde 22'sini azaltmış oldu. HSBC'yi de çalışan sayısını 681 azaltan ING Bank izledi.

AĞIRLIĞINA GÖRE EN ÇOK AZALTAN BANKA ODEABANK

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre çalışan sayısına oranla en çok çalışan azaltan banka Odeabank oldu. Odeabank 2017'de çalışan sayısını yüzde 29 düşürdü. Bu kapsamda Odeabank'ı yüzde 27 gerileme ile Societe Generale ve yüzde 22 ile HSBC izledi.

KAMU BANKALARI İSTİHDAMDA AÇIK ARA FARK ATTI

2017'de çalışan sayısını azaltan bankalar olduğu gibi istihdam artışına giden bankalar da oldu. Çalışan sayısını en çok artıran banka Halkbank oldu. Banka 2017'de çalışan sayısını 895 artırdı. Halkbank'ı 482 ile Vakıfbank, 145 ile Fibabanka izledi.

SEKTÖRÜN GENELİNDE GERİLEME SÖZ KONUSU

Aralık 2017 itibariyle mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında toplam çalışan sayısı 193 bin 504 kişi olarak açıklanmıştı. Sektör genelinde istihdam, 2016 yılsonuna göre 3.195 kişi (yüzde 1,6 oranında), 2017 üçüncü çeyreğine göre ise 1.560 kişi azalma kaydetti.