Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Çok açık ve net olarak Türkiye terörle mücadele ediyor. Bu, Türkiye'yi daha mı kırılgan yapıyor? Hayır. Esas terörle mücadele etmezseniz, terör tehdidi devam ederse orta-uzun vadede Türkiye'nin geleceğini riske atmış olursunuz." dedi.

Şimşek, özel bir haber kanalında katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları cevapladı.

Şimşek, bu çerçevedeki olaylara Türkiye penceresinden bakılmadığını, değerlendirmelerin yanlı ve birtakım ön yargılara dayalı yapıldığını ifade ederek, Türkiye'nin Ortadoğu'daki kaosların sorumlusu olmadığının altını çizdi.

Ortadoğu'daki istikrar ve barışın Türkiye'nin menfaatine olduğuna dikkati çeken Şimşek, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin Kürt kardeşlerimizle hiçbir sorunu yoktur, terörle sorunu vardır. Batı'nın yapamadığı en önemli husus empati. Türkiye burada sorumlu değil. Türkiye, 911 kilometrelik sınırında yaşananlara hiçbir zaman kayıtsız kalamaz. Çünkü orada ciddi bir terör tehdidi var. Türkiye'nin PYD/PKK ile mücadelesi terörle mücadeledir, meşrudur. Bunun ötesinde Türkiye'nin uzun vadeli istikrarı, refahı ve geleceği açısından olmazsa olmazdır. Biz terörü sınırladığımız ve bertaraf ettiğimiz ölçüde Türkiye geleceğe çok daha güvenle bakacak."

Davos ziyaretinde Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik yapılan yorumlara ilişkin soru üzerine Şimşek, birçok kapalı oturumda bu konunun gündeme geldiğini söyledi.

Şimşek, "Ben bu toplantılarda, Başbakan Yardımcısı ve Kürt olduğumu söyledim. Orada, 'Annem ve babam zengin veya siyasi anlamda güçlü bir aile değil, tarımla geçinen, okuma yazma dahi bilmeyen bir aile' dedim. Türkiye'nin bu anlamda Kürtlerle bir sorunu olmadığını anlattım. Avrupa da birlerce etnik grubu içeriyor ama bir vize ile bütün sınırlar kalkıyor. Avrupa için böyle bir perspektif varken kalkıp Ortadoğu için neden bir futbol takımı tutar gibi etnik veya mezhep eksenli çatışmalara daha fazla zemin hazırlanıyor, daha fazla körükleniyor?" değerlendirmesinde bulundu.