Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanan ve torba yasa tasarısı içerisinde TBMM'ye sevk edilen  düzenlemelerde 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nda yapılacak değişiklikle  devlet koruması altında, kuruluş bakımında büyüyen kişilerin kamuda "memur"  olarak istihdam edilmesine yönelik süreçlerin kolaylaştırılması ve eğitimleri  dikkate alınarak branşlarına uygun alanlara atanması öngörülüyor.

Düzenlemenin yasalaşması durumunda, reşit olma sebebiyle hakkındaki  korunma/bakım tedbiri kararı sona eren gençler, 5 yıl içerisinde kamu kurum ve  kuruluşlarına atanmak için başvurabilecekler. Var olan düzenlemede gençlere başvuruları için iki yıl süre verilirken, uygulamanın özellikle eğitimleri devam  edenler açısından bazı mağduriyetlere neden olduğu ifade ediliyor.

Sürenin 5 yıla çıkarılması ve himaye onayını da içine alarak  başlatılmasıyla koruma ile bakım altında yetişen gençlerin hak kaybına  uğramasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

EĞİTİMLERİNE UYGUN KADROLARA GEÇECEKLER

2828 sayılı kanunda yapılacak bir başka düzenlemeyle de lisans, ön  lisans ve ortaöğretim mezunu olarak mesleki unvanları dikkate alınmadan memur  kadrosuna atanan gençlerin kamudaki unvan değişikliği sınavlarının kurumdan  kuruma göre değişiklik göstermesi, uzun süreler boyunca sınav açılmaması gibi  nedenlerle yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanıyor.

Bu kapsamda özellikle eğitim düzeyi yüksek gençlerin iş motivasyonunun  düşmesinin engellenmesi ve özlük haklarının iyileştirilmesi için mesleki  unvanları dışındaki kadrolarda istihdam edilenlerin aldıkları eğitimlere uygun  kadrolara geçişleri gerçekleştirilecek.

GERİYE DÖNÜK İŞLEYECEK

Söz konusu düzenlemeler daha önce kamuda istihdam edilen ve öğrenim  durumlarına uygun kadrolara atanmamış kişileri de kapsayacak.

Yasal düzenlemenin çıkması durumunda bu durumdaki çalışanlar yine 5  yıl içerisinde başvuruda bulunarak, öğrenim durumlarına uygun kadrolara  geçebilecek.

Kuruluş bakımından çıktıktan sonra kamuda atanan ve memurluğu  sürecinde üniversitelerin öğretmenlik, mühendislik gibi bölümlerinden mezun olan  fakat aldığı eğitime uygun bir kadroya atanamayan kişilerin başvuru yapmaları  durumunda  bu talepleri yerine getirilecek.

Düzenleme, kamuda bu durumda çalışanların özlük haklarında da önemli  iyileştirmeleri beraberinde getirecek.

"ÇOCUKLARIMIZIN YARARINA SEVİNDİRİCİ VE FAYDALI BİR DÜZENLEME"

Yetiştirme Yurtları Gençlik, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği (YURT  AY DER) Genel Başkanı Kudret Bulut, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı  açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitimine devam eden gençlerimiz veya kamuda memur olarak çalışırken  eğitim süreçlerini tamamlayanların bu düzenlemelerde gözetilmiş olması bizleri  çok sevindirdi. Çocuklarımızın yararına sevindirici ve faydalı bir düzenleme  olmuş. Yurtlarda yetişen gençlerin mağduriyetleri kademeli olarak çözülmeye  başlandı. Dilerim koruma kararı kaldırılan ve geçmiş dönemlerde yaptıkları suçtan  işe yerleşemeyenler çocuklar için de iyileştirme yapılır. Ayrıca koruma kararı  kaldırılan gençlerin komisyonunda mutlaka sivil toplum örgütünden bir elaman  bulundurulması da bizim için önemli."

Bulut, hakkındaki koruma/bakım tedbir kararı sona eren gençlerin  kamuya başvuru süreçlerinin iki yıldan beş yıla çıkarılmasının da eğitim  süreçleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Kamuda istihdam edilecek veya düz memur olarak çalışanların da artık  eğitimleri dikkate alınarak uzmanlık alanlarına göre branşlarda  çalıştırılabileceğine dikkati çeken Bulut, gençlerin eğitim alanlarına göre  sevdiği branşta hizmet etmesinin sağlanacağını vurguladı.

Bulut, tahminlerine göre bu kapsamda 600 kişinin bulunduğunu  aktararak, "Sırf Maliye Bakanlığında 70 kişinin bulunduğunu biliyoruz. Belki buna  ek olarak kamuya istihdam edilecek gençlerin öncelikle kurum denetimi altında  bulundurulması ve gençlerimize 6 ay süreyle kişisel eğitimlere, tabii tutularak  işe başlatılmaları da çok önemlidir. Bu uygulamanın da sistematik ve düzenli bir  hale getirilmesini talep ediyoruz." sözlerine yer verdi.