Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FİKRET ÇENGEL

Kayseri

Küçük bir marangozhanede 1977 yılında başlayan üretim yolculuğunu bugün dünya devi IKEA da dâhil 50 ülkeye ihracat yaparak sürdüren Kilim Mobilya, 50 milyon dolarlık yatırımla 500 bin metrekarelik mobilya üssüne dönüşecek. Kayseri’de hâlen 4 farklı fabrikada hizmet veren Kilim Mobilya 5 yıllık dönüşüm sürecinin ilki olan kurumsal ve kimlik çalışmalarını tamamladı. CEO Mesut Yiğit ile yönetim yapısını güçlendiren Kilim Mobilya, şimdi 500 bir metrekare kapalı entegre tesisi ve Endüstri 4.0 uyumlu makine parkuruyla hâlen 250 milyon lira olan yıllık ciroyu 5 yılda 1 milyar liraya taşıyacak.



SAVUNMAYA YATIRIM YAPABİLİRİZ

Kilim Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yayla, üretimin önemini vurgulayarak “Alt-sat ile yüzde 25 kâr edebilirdik. Ama yüzde 1 kâr da olsa üretimden yana olduk. Biz ülke olarak lüks harcıyoruz ve hak etmediğimiz refahı yaşıyoruz. Üretmezsek bunun cezasını çocuklarımız çekecek” dedi. Ülkenin sıkıntılardan geçtiğini belirten Mehmet Yayla savunma sanayisine yatırım yapma konusundaki hevesini de şu sözlerle dile getirdi: Savunma sanayisinde gözüm var. Yıllardan beri bizim bağımsız olmamız için ‘silahımızı yapmamız lazım’ derim. AVM ‘lere değil nitelikli sanayiye ihtiyacımız var. Bir diğer önemli konu da eğitim. Kazandığımız her kuruşu savunmaya yatırmak isterim. Eğitime katkı vermek için okullar da yapmak istiyoruz. Eğitim olmazsa üretim de olmaz.



UYUYAN DEV UYANIYOR

Kilim Mobilya CEO’su Mesut Yiğit de “Çin için 90’lı yıllarda ‘uyuyan dev ne zaman uyanacak’ diyorlardı. Kilim Mobilya için de bu geçerli. Uyuyan dev uyanıyor” ifadelerini kullandı. Mesut Yiğit, 2017’yi yüzde 40 büyüme ile kapattıklarını 2018’de de yüzde 30 büyümeyi hedeflediklerini söyledi.

AR-GE ordusu kuruluyor

Şirket olarak sektörde ucuz değil sağlıklı ve dayanıklı ham madde kullanımından yana olduklarını belirten Yiğit, “Sektörün kullandığı ama insan sağlığına tehdit oluşturan malzemeleri kullanmayı reddediyoruz. Maliyetleri azaltacağımızı bildiğimiz hâlde işçilerimiz için gece vardiyası hiçbir zaman uygulamadık. 40 kişilik AR-GE ve tasarım merkezi kuracağız. 28 teknik personel hazır. Belge almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kilim adını Anadolu’dan aldı

CEO Mesut Yiğit’in verdiği bilgiye göre markaya “Kilim” adının verilmesinin nedeni Anadolu’nun kadın emeğinden kaynaklanıyor. Evlerinde kilim dokuyarak aile bütçesini geçindiren Anadolu kadınlarını örnek aldıklarını anlatan şirket yöneticileri “Biz de kilim dokur gibi üretim ve ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz” mesajı verdile