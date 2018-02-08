Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tofaş, OYAK Renault ve Karsan, traktörler hariç geçen seneki toplam 1 milyon 695 bin 731 adetlik üretimin yüzde 44,53’ünü (755 bin 203 adet), 1 milyon 332 bin 794 adetlik ihracatın da yüzde 42,13’ünü (561 bin 582) gerçekleştirdi. 2017’de, OYAK Renault üretimde üçüncü, ihracatta ikinci oldu. Türk otomotiv sektörü, 2016 yılında traktörler hariç toplam 1 milyon 485 bin 927 adet olan üretimini, 2017’de yüzde 14 artırarak 1 milyon 695 bin 731’e taşıdı.



İHRACATTA LİDER FORD

Türk otomotiv endüstrisi, 2016 yılında traktörler hariç toplamda 1 milyon 141 bin 382 adet olan ihracatını ise 2017’de yüzde 17’lik artışla 1 milyon 332 bin 794 adede çıkardı. Geçen sene 296 bin 840 araç ihraç eden Ford Otosan, toplam ihracatın yüzde 22,27’sine imza atarak birinci sırada yer aldı. Ford Otosan’ı, Bursalı OYAK Renault ve Tofaş izledi. İhracatta, 287 bin 915 araç ve yüzde 21,60 payla OYAK Renault, 270 bin 698 araç ve yüzde 20,31 payla Tofaş, 246 bin 466 araç ve yüzde 18,49 payla Toyota ve 204 bin 382 araç ve yüzde 15,33 payla Hyundai Assan sıralandı.

SAVUNMA FİLOSU BUGÜN DAHA GÜÇLÜ

Son yıllarda savunmaya büyük ağırlık veren, uçak, helikopter, tank, insansız hava aracı ve haberleşme uydusu gibi birçok teknolojiyi yerli olarak üreten Türkiye, savunmada yıla hızlı başladı. Afrin’e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekâtı’nda yerli ürünlerin kullanılmasıyla önemi anlaşılan savunma sanayisinde envantere yeni araçlar kaydedildi. Yeni insansız hava araçları, uydu kontrüloyle görüş hattı ötesinde uçuş yapabilen sistem, silahlı kuvvetlerin kullanımına sunuldu.

ANKA-S olarak adlandırılan 2 hava aracı ve ilgili donanımlardan oluşan sistem, millî uçuş kontrol bilgisayarı, millî hava aracı kontrol bilgisayarı ve millî dost/düşman tanıma sistemiyle emniyet ve operasyon kabiliyeti olarak sınıfının en yetkin sistemlerinden biri olarak envanterdeki yerini aldı. 2 T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopterinin yanı sıra 76 adete kadar güdümsüz roket ve 500 adet mühimmat kapasiteli 20 milimetre top ile donatılan ATAK helikopteri, çok amaçlı görevlere uygun olarak da 8 adet UMTAS Anti-Tank Füzesi, 16 adet CİRİT Lazer Güdümlü Füze, 8 adet STINGER Hava-Hava Füzesi taşıyabiliyor.

ATMACA İŞBAŞINDA

“Türkiye’nin gökyüzündeki yeni askerleri” olarak nitelendirilen “kamikaze drone”ların envanterdeki sayı ve çeşitliliği artıyor. Drone KARGU, azami 45 saniye hazırlık süresine, 5 kilometre menzile sahip bulunuyor. Özellikle meskûn mahalde güvenlik güçlerine katkı sağlıyor. Bir bina ya da mağaranın içine girip tespit yapabiliyor, tehdit unsurları etkisiz hâle getiriyor.

FÜZE AVCISI GÖREVDE

Havadan karaya füzelere karşı geliştirilen “Füze Avcısı” unvanlı hava savunma top sistemlerinin seri üretimi başladı. Klasik mühimmatlarla etkinlik sağlanamayan hava tehdidine karşı etkin savunma sistemi sunan sistem, parçacıklı mühimmat içirekli. Bu, namlulu silahlarda kullanılıyor ve tamamı yurt içinde geliştirildi. Akıllı mühimmatın seri üretimi bakımından ilk özelliği taşıyor.

HÜRKUŞ-B TESTİ GEÇTİ

Bu yıl ortasında Hava Kuvvetleri Komutanlığının envanterine girmesi planlanan HÜRKUŞ-B’nin ilk test uçuşu da bu dönemde gerçekleştirildi. Planlanan 90 saat sorti uçuşun ardından envantere girecek HÜRKUŞ-B, sınıfının en iyisi olarak gösteriliyor. HÜRKUŞ-B’de sayısal kokpit kullanılıyor.