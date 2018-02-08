Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak konut projelerinde sevgililer gününde yüzde 20’ye varan indirimlere, bunun yanı sıra çiftlere sunulan Miami, Venedik gibi yurtdışı tatil hediyelerine rağmen şubat ayı, son 4 yıldır konut satışlarının en düşük seviyelerde yer aldığı bir ay olarak göze çarpıyor. Gayrimenkul Danışmanı Gamze Özlü, konut sektörünün yeni ve ses getirecek kampanyalara imza atması gerektiğini söyledi. Özlü “Buradaki satışların artırılması Türkiye’nin hedeflediği toplam konut satışlarına da doğrudan etki edecek. Kampanyaların sadece bir haftalığına değil tüm aya yayılması ve ses getirecek düzeyde daha fazla ön plana çıkarılması gerekiyor” diye konuştu.