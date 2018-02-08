Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye enerji alanında arz güvenliğini sağlamaya yönelik dev bir adım daha attı. İlki İzmir Aliağa'da hayata geçirilen Yüzer LNG Depolama ve Yeniden Gazlaştırma Ünitesinin (FSRU) ikincisi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı törenle Hatay Dörtyol'da devreye alındı. Böylece gemiler yoluyla taşınan LNG BOTAŞ'a ait limanda depolanarak gazlaştırma işlemi yapılacak. Ayrıca depolama tesisi üzerinden başka bölgelere de gaz iletimi sağlanacak. Dörtyol Yüzen LNG Terminalinin kullanım kapasitesi ise (Depolama Kapasitesi), 263.000 metreküp LNG olacak. Hatay'ın ardından Saros Körfezi'nde de depolama tesisi kurulması planlanıyor. Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama tesisi ile Yüzer LNG ünitelerinin tamamının devreye alınmasıyla birlikte Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküp üzerine çıkacak. Böylece depolardaki gaz yıllık tüketimin yüzde 20'si seviyelerine denk gelecek.

Öte yandan Tuz Gölü Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi'nde ilk gaz dolumunun ocakta yapılarak depolama işlemine başlandığını ve projenin birinci fazının gaz vermeye hazır hâle geldiği belirtildi. Bakan Berat Albayrak daha önce yaptığı açıklamalarda doğalgaz arz güvenliği için bu tür yatırımların şart olduğunu söylemişti. Albayrak yaptığı açıklamalarda, "Mevcut çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte proje kapsamında depolama kapasitesinde toplam 5,4 milyar metreküpe, geri üretim kapasitesinde ise günde 80 milyon metreküpe ulaşılacak. Bir diğer doğalgaz depolama tesisimiz olan Kuzey Marmara Doğalgaz Deposunun Faz II Projesi 2016'da tamamlanarak tesisin depolama kapasitesi 2,8 milyar metreküpe, geri üretim kapasitesi ise günlük 25 milyon metreküpe ulaştı. Tesisin genişletme çalışmaları 2020'de tamamlanacak olup, çalışma sonunda depolama kapasitesi 4,6 milyar metreküp ve geri üretim kapasitesi ise günlük 75 milyon metreküpe yükseltilecek" demişti.