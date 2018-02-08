Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Garanti ödülü 3 yıl üst üste alarak, nakit yönetimi konusundaki başarısını uluslararası arenada bir defa daha tescillemiş oldu. Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Yaklaşık 20 yıl önce Nakit Yönetimi Birimi’ni kurarak sektörde bu alanda birçok ilke imza attık ve yıllardır öncü banka konumumuzu koruyoruz” diye konuştu.