Garanti ödülü 3 yıl üst üste alarak, nakit yönetimi konusundaki başarısını uluslararası arenada bir defa daha tescillemiş oldu. Garanti Bankası Genel Müdürü Fuat Erbil, “Yaklaşık 20 yıl önce Nakit Yönetimi Birimi’ni kurarak sektörde bu alanda birçok ilke imza attık ve yıllardır öncü banka konumumuzu koruyoruz” diye konuştu.
Nakit yönetiminde en iyisi Garanti Bankası
08.02.2018 - 04:26 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 04:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Garanti Bankası, dünyanın önde gelen finans dergilerinden Global Finance’ın yaptığı “En İyi Hazine ve Nakit Yönetimi Bankaları” değerlendirmesinde “Türkiye’nin En İyi Nakit Yönetimi” hizmeti sunan bankası seçildi.
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542138 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/542138.aspx
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