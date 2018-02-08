Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket paylarının yaklaşık yüzde 83,5’i yurt dışındaki yatırımcılara tahsis edilirken halka arzın büyüklüğü toplam 1 milyar 384 milyon lira seviyesinde, her bir payın fiyatı ise 19 lira olarak gerçekleşti. Ancak yapılan tahsisli sermaye artırımı sonucu MLP Care’in BİST’te işlem görmeye başlayacağı 13 Şubat 2018 itibariyle halka açıklık oranı 35,01 olacak. Buna göre işlem görmeye başlayacağı tarih itibariyle şirketin piyasa değeri ise 3 milyar 952 milyona ulaşacak. MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Muharrem Usta, “Yurt içi ve yurt dışından gelen talebin toplam büyüklüğü bizi mutlu etti. Halka arza Singapur, ABD, Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kıta Avrupası’ndaki tanınmış, büyük yatırım fonlarından ilgi oldu. En büyük ilgi ise Birleşik Krallık’tan gösterildi. Bu ilgi hem şirketimize hem de Türkiye ekonomisine duyulan güveninin bir göstergesi” dedi. MLP Care Yönetim Kurulu Üyesi Hale Özsoy Bıyıklı da halka arzın, şirketin sürdürülebilir büyümesine büyük katkı yapacağına dikkat çekerek, “Başarı ile gerçekleşen bu halka arzla birlikte şirkete 600 milyon liralık bir sermaye artışı sağlanıyor. Sermaye artışı ile döviz endeksli borçların ödenmesinin ardından, kaynaklarımız ile sürdürülebilir güçlü büyümemize devam edeceğiz” diye konuştu.