Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. 8 Şubat - 9 Şubat tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.