Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Cuma gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 16 kuruş fiyat indirimi beklenmektedir. 8 Şubat - 9 Şubat tarihlerinde motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor" denildi.
Benzinin litre fiyatına 16 kuruş indirim
08.02.2018 - 09:17 | Son Güncelleme: 08.02.2018 - 09:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Küresel petrol fiyatlarındaki düşüşlere bağlı olarak, benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 16 kuru indirim gelirken, motorinde fiyat değişikliği beklenmiyor.
Etiketler : benzin,indirim,
542171 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/542171.aspx
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