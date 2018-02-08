Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,45 artışla 160,9 liradan tamamladı. Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 160 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 263 lira, Cumhuriyet altını da 1.072 liradan satılıyor. Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,25 değer kaybıyla 1.311,9 dolardan alıcı buluyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda yaşanan iyimserliğin ve dolar endeksindeki toparlanmanın altın fiyatlarında düşüşe neden olduğunu kaydetti.

ABD Merkez Banksı (Fed) yetkililerinin konuşmalarının dolar endeksinde toparlanmaya emtia fiyatlarında ise gerilemelere neden olduğunu belirten Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.305 doların destek, 1.325 doların direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

Memiş, altının ons fiyatında yaşanan değer kayıplarının altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini ifade ederek, "Altının gram fiyatında 160 liranın kritik bir seviye olduğunu anımsatmak isteriz. Çünkü 160 lira seviyesi aşağı yönlü kırılırsa düşüşler 157 liraya kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt içinde sanayi üretimi verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten Memiş, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.