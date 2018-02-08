Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2017 Aralık ayında Türkiye'de sanayi üretimi yıllık olarak yüzde 8,7 artış gösterdi. Aylık olarak arındırılmış sanayi üretiminde yüzde 0,9 arttı. Ekonomistlerin beklentisi yıllık artışın yüzde 6,8 olduğu yönündeydi. Aylık artış beklentisi ise yüzde 0,5 olarak açıklanmıştı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

ÇEYREKLİK BAZDA ARTIŞ YÜZDE 7,8

2017 yılı dördüncü çeyreğinde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 1,7 arttı.