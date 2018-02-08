Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Societe Generale, Türk Lirası'nın, ABD'de tahvil faizlerinin yükselmesi durumunda düşüş göstermeye en çok eğilimi olan para birimlerinden biri olduğunu söyledi.

Kurumun gelişen piyasalar strateji lideri Jason Daw imzalı raporda ABD 10 yıllık tahvil faizleri ile gelişen ülke tahvil faizleri arasında güçlü bir bağlantı olduğu, ancak gelişen piyasaların sağlam duruşunu koruduğuna dikkat çekildi.

Raporda, gelişen ülkeler için büyüme, reel faiz ve dış dengenin 2013-2015 dönemine kıyasla oldukça iyi olduğu belirtildi.

Kurumun raporunda Türk Lirası ve Hindistan Rupisi'nin ABD faizlerinin yükseliş sürecinde diğer gelişen ülke kurlarına göre daha fazla düşüş eğilimi gösterdiği bunun karşısında yuanın değerleme eğilimine sahip olduğu ifade edildi.

ABD faizlerinin yükseldiği dönemde Asya piyasalarının biraz daha güçlü durduğu ifade edilirken, büyük gelişen ülkelerden Brezilya ve Rusya'nın ise daha hassas olduğu belirtildi.

Başta Asya olmak üzere gelişen ülkelerde finans dışı şirketlerin borçluluk seviyesi ABD faizlerinin yükseliş sürecinde orta vadeli bir endişe olarak öne çıkıyor.

Kuruma göre yakın vadeli risk olarak ise pozisyonlar, teknik unsurlar ve kısa dolar pozisyonlarındaki yoğunlaşma öne çıkıyor.