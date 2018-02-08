Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 Şubat altın fiyatları ne kadar? sorusunun cevabı burada. Çeyrek altın ne kadar? soruları en çok arananlar arasında. Düne göre altın fiyatlarında düşüş gözleniyor. Dün 161,47 liradan satışa sunulan gram altın, bugün 160 liradan satışa sunuluyor. Bugün yurt içinde sanayi üretimi verileri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirten AA Finans analisti İslam Memiş, siyasi ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade etti.

GRAM ALTIN NE KADAR?

160,30 liradan alınırken, 160,36 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 256,70 liradan alınırken 263,11 liradan satılıyor. Yarım altın da 513,39'den alınırken 526,23 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1066,74 liradan alınıp 1082,86 liradan alıcı buluyor. Tam ziynet de 1029,46 liradan alınırken 1062,42 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.