Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 16 kuruş indirim yapıldı. İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,81 liradan 5,65 liraya, Ankara'da 5,87 liradan 571 liraya, İzmir'de ise 5,84 liradan 5,68 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.