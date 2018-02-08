Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya piyasalarını alt üst eden kripto paralara dünya ülkelerinin bir kısmı tedbirli yaklaşırken, bazı ülkeler de bu işe girip payını almaya çalışıyor. Onlardan biri de İsrailoldu.

İsrail Elmas Borsası kıymetli taşlar piyasasının destekleyeceği kripto para birimleri çıkaracağını duyurdu.

ELMAS BORSASI İLE İŞLEM GÖRECEK

İsrail'in Ramat Gen kentinde bulunan ve türünün dünyadaki üç büyüğünden biri olan İsrail Elmas Borsası, bu hafta çıkardığı ve 'Cut' ismini verdiği kripto paranın, kıymetli taşlar piyasasındaki tüccarlar arasında kullanılmasının, böylece işlemlerin daha şeffaflaşmasının amaçlandığını belirtti.

BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİ KULLANILACAK

İsrail Elmas Borsası, mayısta çıkaracağı 'Carat' isimli kripto paranın ise yatırımcılar ve isteyen herkes tarafından kullanılmasının hedeflendiğini duyurdu. Bitcoin gibi bu iki yeni kripto para birimi için de 'blok zinciri' (blockchain) teknolojisi kullanılacak.

7 MİLYAR DOLARLIK PAZAR

Buna göre 'Carat'ın değerinin yüzde 25'i borsada işlem gören elmaslar tarafından desteklenecek, böylece yatırımcılara güvence sunulacak. İsrail, geçen yıl 7 milyar dolarlık ham ve işlenmiş elmas ihracatı yaptı.