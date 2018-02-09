Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

Bir grup gazeteciye sektörü değerlendiren Ataseven “2017 sonu itibarıyla 7 bin megavatta yaklaşan bir kurulu gücümüz var. Bunun toplam yatırım tutarı, yaklaşık 14 milyar dolar... 5 milyar dolarlık yatırım daha yolda. İşletmede olan 164 proje var. Sürekli yeni oyuncular dâhil oluyor. Yatırımcıların büyük ilgisi var. 2017’de gerçekleştirilen kapasite tahsis yarışmalarından sonra Türkiye kalkışa geçti diyebiliriz. Önümüzdeki süreçte yatırımlar hız kazanacak. 2 bin megavat kapasiteli rüzgâr projeleriyle ilgili başvurular ertelenmişti. Açıklanan tarih olan Nisan 2018’de, bu başvuruların daha fazla geciktirilmeden alınmasını istiyoruz” dedi. ‘Gelir göstererek finansman temin etme’ modeline de değinen Ataseven, küçük ve orta ölçekli projelerde de, YEKA’daki işleyişin olmasını istedi.