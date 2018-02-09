Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyamin Çelik MANİSA



Dünya genelinde 37,8 milyar dolarlık grup satışıyla 43 ülkede faaliyet gösteren Mitsubishi Electric, ev tipi klimaların geliştirilmesi ve üretimi için Manisa’da kurduğu yeni fabrikasının resmî açılışını gerçekleştirdi. Geçtiğimiz ay üretime başlayan tesis, 382,5 milyon TL yatırım ile 60 bin metrekare alan üzerinde kuruldu. Önümüzdeki dönemde Avrupa ve Rusya’ya klima sevkiyatını Türkiye üzerinden yapmaya hazırlanan şirket, 2021 yılında 400 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Tesisin açılışında konuşan Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve CEO’su Masaki Sukuyama, Türkiye ile Japonya arasında tarihe dayanan bir dostluk bulunduğunu belirtti. “1890’da Ertuğrul Fırkateyni felaketi ile başlayan dostluğumuz, 1985 yılında Irak-İran savaşı sırasında Japon vatandaşların Türk uçakları tarafından kurtarılması ile daha da güçlendi” diye konuşan Sakuyama, “Klima ve soğutma sistemlerimizin en önemli fabrikalarından biri 1890 yılında uluslarımız arasındaki dostluğun başladığı Kii yarımadasındaki Wakayama ilinde bulunuyor. Şimdi de Manisa’daki yeni fabrikamız ile Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkileri geliştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Türk halkının refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz” dedi. Mitsubishi Electric Corporation’ın Türkiye ve Avrupa’daki klima ve soğutma sistemleri faaliyetleri hakkında bilgiler veren şirketin Başkan Yardımcısı Takeshi Sugiyama da fabrikanın kendileri için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek Türkiye’de yıllık 1 milyon ünite olan ev tipi klima pazarına katkı sağlayacaklarını bildirdi. Sugiyama jeopolitik risklerin ve terör olaylarının yatırım kararına etkisi olup olmadığıyla ilgili bir soruya da “Terör olayları tüm dünyada ve küresel bir problem. Bu nedenle yatırım kararı alırken bir etkisi olmadı. Biz çalışanların güvenliğini sağlamak için gayret gösteriyoruz” şeklinde cevap verdi.

Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ Başkanı Katsu Wada ise fabrikanın Türkiye’de kurulmasında üç nedenin ağır bastığına dikkat çekerek bu üç nedeni şöyle açıkladı: Temin süresinin az olması, jeopolitik avantaj fabrika kurmamızın en önemli nedenleri arasında. Ayrıca alt tedarikçilerin de Manisa bölgesinde bulunması bölgenin avantajlarını artırdı. Üçüncü medenimiz ise devletin sağladığı teşvikler oldu. Özellikle Gümrük Vergisi tarafından ve SGK açısından avantajlar sağlandı.

Manisa üretim üssü oldu

Mitsubishi Electric’in potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’de 2012 yılından bu yana kendi yapılanması ile faaliyet gösterdiğine değinen Masaki Sakuyama “Türkiye’de klima soğutma sistemleri ile fabrika otomasyon sistemleri alanında faaliyet gösteriyoruz. Ayrıca asansör ve yürüyen merdiven sistemleri gibi çok sayıda iş kolunda faaliyet gösteriyoruz. Öncelikli pazar olarak gördüğümüz Türkiye, yeni ev tipi klima fabrikamız ile Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü hâline gelmiştir” ifadelerini kullandı.