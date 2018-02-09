Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz şirketi Thomas Cook’un Yönetim Kurulu Başkanı Peter Fankhauser, şirketin müşterileri arasında popüler destinasyonların başında İspanya’nın geldiğini belirterek, Türkiye ile Yunanistan’ın da ikinciliği paylaştığını bildirdi. Fankhauser “İspanya hâlen en büyük destinasyon ancak talep yüzde 40’lardan yüzde 33’lere inerek daha normal seviyeye geldi. İspanya içindeyse Kanarya ile Balear Adaları en popüler destinasyonlar. İspanya, Doğu Akdeniz’de gördüğümüz, ödenenin karşılığının daha iyi alındığı destinasyonlara kıyasla daha pahalı hâle geliyor” dedi.